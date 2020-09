Nuova puntata di CasaViola: si parla di STADIO, mercato e della partita con l’Inter. Ospiti d’eccezione in studio

A partire da questa sera torna l’appuntamento con CasaViola, trasmissione interamente dedicata alla Fiorentina in onda alle 21.15 su Toscana TV e in diretta streaming su Fiorentinanews.com. Tanti i temi di giornata tra cui lo stadio, il mercato e l’avvicinamento alla gara contro l’Inter. Ospiti in studio l’intermediario di mercato Michele Fratini, il caporedattore del Brivido Sportivo Tommaso Borghini, l’ex arbitro di Serie A Giancarlo Carmagnini e Stefano Ballerini di FirenzeViola Supersport. Conduce in studio Lucia Petraroli.

