Nuova puntata di CasaViola: Si parla di stadio, mercato e tanto altro ancora. Collegamenti d’eccezione

Nuova puntata di CasaViola, trasmissione interamente dedicata alla Fiorentina, questa sera. Dalle 21.20 circa in poi potete seguirla su Toscana TV e in diretta streaming su internet su Fiorentinanews.com. Conduce in studio Lucia Petraroli e sono previsti collegamenti d’eccezione con l’ex fuoriclasse viola, Daniel Bertoni, il giornalista Alfredo Pedullà, l’ex portiere Gianluca Berti e il direttore del nostro sito, Stefano Del Corona. Tanti i temi trattati, come di consueto: il mercato, lo stadio, il commento delle ultime dichiarazioni di Rocco Commisso e altro ancora.