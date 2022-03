Nuove gerarchie. Ma per il futuro la Fiorentina pensa a un giovane

Nuove, vecchie gerarchie. Ormai Pietro Terracciano ha soppiantato per la porta della Fiorentina, il polacco Bartłomiej Drągowski. Quest’ultimo non ha rinnovato il proprio contratto e in estate se ne andrà, scrive stamani il Corriere Fiorentino.

Quale portiere per il futuro? L’identikit porta verso un giovane che sia bravo anche con i piedi. Per questo motivo Meret del Napoli piace ma non entusiasma, ma un eventuale scambio con Dragowski farebbe riflettere la Fiorentina. Piacciono maggiormente profili come quello di Cragno (Cagliari) e Vicario, ora all’Empoli ma anche lui di proprietà dei sardi.

Poi c’è Carnesecchi, quest’anno a Cremona in prestito dall’Atalanta e titolare dell’Under 21, forse il prospetto più interessante, ma anche quello che ha maggiore concorrenza sul mercato. Non vanno infine dimenticati Provedel dello Spezia e Silvestri dell’Udinese. Sono più esperti rispetto ai precedenti ma sono abili nell’impostare l’azione.