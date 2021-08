Nuove maglie: Il riferimento ad Astori che non c’è ancora. Ma la Fiorentina è al lavoro per onorare la memoria del Capitano

In queste ore sono state presentate le nuove maglie che i giocatori della Fiorentina indosseranno per la stagione 2021/22. Un particolare ulteriore che avrebbe dovuto caratterizzare queste divise era anche un riferimento a Davide Astori. Da quest’anno purtroppo il capitano viola non potrà più portare al braccio la fascia dedicata al difensore scomparso nel marzo del 2018 e quindi si era pensato di ovviare a questo blocco agendo direttamente sulle maglie.

Il club viola è al lavoro per onorare la memoria di Astori. Dall’interno della società fanno sapere che sono stati portati avanti tutti i passaggi necessari affinché il ricordo di Davide possa essere sempre con noi. C’è ancora da aspettare qualche risposta e poi, finalmente, la Fiorentina potrà venire allo scoperto, confermando l’intenzione iniziale.