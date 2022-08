Nuovi contatti con l’Empoli per Bajrami: la Fiorentina spinge e vuole inserire nella trattativa un difensore

La Fiorentina torna in pressing per Nedim Bajrami. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club viola ha avviato in queste ore nuovi contatti con l’Empoli. La volontà di Pradè e Burdisso è quella di inserire nella trattativa Nastasic, considerando che la squadra di Zanetti sta cercando un centrale difensivo.

Bajrami è in cima alla lista degli obiettivi della Fiorentina per il centrocampo, ragion per cui i viola stanno spingendo molto in questi giorni. L’Empoli ci pensa, da capire se la carta Nastasic basterà per convincere Zanetti a rinunciare al suo pupillo.