Nuovi contatti tra l’entourage di Vlahovic e la Juventus: il serbo vuole sei milioni netti. La Fiorentina abbassa la quotazione

Negli ultimi giorni è andato in scena un ulteriore contatto – dopo quelli di metà settembre – tra la Juventus e l’entourage di Dusan Vlahovic. Per conquistare il sì dell’attaccante della Fiorentina, serve un ingaggio da almeno sei milioni di euro netti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri stanno cercando un centravanti e la volontà di Rocco Commisso di cederlo a gennaio comporta un approfondimento in tempi stretti.

La rottura tra la Fiorentina e Vlahovic ha fatto abbassare la quotazione del serbo, oggi attorno ai sessanta milioni di euro. Una cifra tutt’altro che banale per la Juventus, che non ha all’ordine del giorno spese folli ma ha bisogno di un goleador vero. C’è la volontà di andare fino in fondo per il classe 2000, anche se per il momento la Viola non ha intenzione di prendere in considerazione l’ipotesi di scambi nonostante la presenza di qualche elemento nella rosa della Juventus che farebbe comodo a mister Italiano.