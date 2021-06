Nuovi dettagli sulla rottura tra la Fiorentina e Gattuso: cifre altissime per i giocatori richiesti e una clausola improponibile

Per loro il club viola avrebbe dovuto pagare circa 20 milioni di euro e soddisfare le richieste di stipendio di circa 3 milioni di euro nei contratti quinquennali e che Mendes, il quale e stava mediando l’intesa, richiedeva. I dirigenti della Fiorentina hanno cercato di convincere Gattuso che erano disponibili altri obiettivi più giovani, ma lui non ne ha voluto sapere. Mendes sarebbe stato anche disposto a richiedere meno sulla sua commissione. Le parti peró non hanno proseguito i colloqui e hanno negoziato la separazione.

Il quotidiano aggiunge che Mendes avrebbe voluto inserire nel contratto di Gattuso una clausola rescissoria da 2 milioni di euro, cifra che poteva essere pagata in qualsiasi momento, anche se gli fosse arrivata un’offerta migliore da allenatore. La Fiorentina ovviamente ha rifiutato, affermando che non aveva senso impegnare milioni per giocatori firmati voluti dal tecnico che sarebbe potuto andare via in qualsiasi momento per una cifra così bassa.