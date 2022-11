Nuovi esami per Sottil: ecco condizioni e tempi di recupero dell’attaccante della Fiorentina

Ormai da tempo la Fiorentina deve fare a meno di Riccardo Sottil, uno dei giocatori che aveva iniziato meglio questa stagione. Il problema riguarda un’ernia al disco, e secondo quanto riporta TMW l’esterno offensivo viola si è sottoposto oggi a una visita per stabilirne l’entità.

Per capire, soprattutto, se fosse necessaria un’operazione. Il quadro clinico di Sottil sembra tuttavia in miglioramento, e probabilmente si sceglierà di proseguire con un nuovo ciclo di terapie conservative senza ricorrere ai ferri. Al termine verranno fatte nuove valutazioni, nella speranza che dopo la sosta per il Mondiale Sottil possa tornare a dare il suo contributo alla causa della Fiorentina.