Nuovo arrivato in casa Dodô: Il terzino della Fiorentina, padre per la seconda volta

Altro nuovo arrivato in casa Fiorentina. Dopo il fiocco rosa in casa Duncan, stavolta c’è un fiocco azzurro per il terzino destro viola, Dodô, diventato padre per la seconda volta.

Filippo, questo il nome scelto per il nuovo arrivato.

Il club viola ha già fatto pervenire il proprio messaggio di congratulazioni al giocatore al quale, ovviamente, si associa anche la Redazione di Fiorentinanews.com.