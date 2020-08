Nuovo caso di Coronavirus in Serie A: è un giocatore del Sassuolo

Dopo i casi di Petagna e dei due tesserati del Torino registrati nelle ultime ore, questo pomeriggio è la volta di un altro attaccante della Serie A, questa volta del Sassuolo. Stiamo parlando di Jeremie Bogà, risultato positivo quest’oggi al test di quest’oggi al ritorno delle vacanze. Il calciatore anche se asintomatico si trova attualmente in isolamento, prevenendo qualsiasi tipo di contatto con altri giocatori dei neroverdi. Nel pomeriggio è arrivata anche la nota ufficiale del Sassuolo che ha voluto chiarire la situazione pubblicamente: “Il Sassuolo Calcio comunica che dai test sanitari effettuati in via preliminare ai calciatori reduci da infortunio in vista della ripresa dell’attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 dell’attaccante neroverde Jeremie Boga. Il calciatore, asintomatico, non è entrato in contatto con nessun altro tesserato e si trova in isolamento domiciliare in accordo con le autorità sanitarie e in base ai protocolli vigenti”.

0 0 vote Article Rating