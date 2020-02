Nuovo contratto di Vlahovic con la Fiorentina: Emerge un particolare molto importante

Il nuovo contratto di Dusan Vlahovic con la Fiorentina presto dovrebbe essere realtà. Al nuovo accordo stanno lavorando Barone, Pradè per il club viola e il procuratore del giocatore Ristic. Un particolare importante emerge attraverso La Gazzetta dello Sport: questo nuovo accordo non prevede l’inserimento di clausole rescissorie. Su questo punto anche lo stesso Vlahovic è d’accordo. Lui, in questo momento, considera la squadra viola un punto d’arrivo e non una tappa di passaggio. L’attaccante serbo, dopo aver dato il via libera all’allungamento, non vuole più essere disturbato da questioni contrattuali.