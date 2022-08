Nuovo faccia a faccia Fiorentina-Milenkovic: La deadline si avvicina e la proposta viola è sempre sul tavolo. Intanto Ramadani…

Nuovo faccia a faccia tra la Fiorentina e Milenkovic. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio è avvenuto in Austria, dove c’è stato un blitz in occasione dell’amichevole giocata contro il Galatasaray, da parte del DG Barone e del DS Pradè.

Al momento, sul tavolo della dirigenza, non sono arrivate proposte che possano cambiare lo scenario nell’arco delle prossime ore, si legge ancora sul giornale sportivo. Per il giocatore resta valida l’offerta di un rinnovo triennale a oltre 3 milioni di euro fattagli pervenire prima della partenza per questo secondo ritiro, così come documentato da Fiorentinanews.com.

Intanto si avvicina la deadline stabilita dalla società per la sua cessione: dovrà essere il solo Ramadani, procuratore del serbo, a recapitare ai viola un’offerta di almeno 15 milioni di euro per far partire il classe ’97.