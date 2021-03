Nuovo Franchi coi soldi del Recovery Plan: “Potrebbe essere la somma più importante spesa sulla città di Firenze”

Riccardo Nencini, presidente della Commissione Istruzione e cultura del Senato, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno commentando il possibile inserimento della ristrutturazione dello Stadio Artemio Franchi nel Recovery Plan:

“Non dire sacco se non ce l’hai nel sacco. Ieri il ministro Franceschini è venuto in audizione, è stato impostato un lavoro di squadra col sindaco Nardella. Io e altri (compreso Vittorio Sgarbi) abbiamo voluto far inserire i finanziamenti del Recovery Plan per il recupero e il restauro del Franchi. Franceschini ha detto: ‘Mi adeguo, sono d’accordo’. Non siamo entrati nel merito dell’investimento. Potrebbe essere la somma più importante spesa sulla città di Firenze. Il Parlamento approverà il Recovery Plan il 30 marzo”.