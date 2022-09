Nuovo Franchi, Commisso pone un problema al centro dell’attenzione. E sullo sfondo resta un investimento da 70 milioni di euro

Una giornata di incontri, quella di ieri dove il tema al centro dell’attenzione è stato il rifacimento del Franchi. Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha una preoccupazione ed è quella relativa a dove giocherà la squadra quando si apriranno i cantieri.

Su questa questione risposte certe ancora non ci sono anche se è difficile pensare che nel pieno del restyling, quando ci saranno all’esterno anche i lavori per la realizzazione della tramvia e della cittadella commerciale, la Fiorentina sarà costretta a trovarsi un’altra casa.

Sullo sfondo c’è anche la questione dell’investimento da 70 milioni di euro per il piano di rigenerazione dell’area del Campo di Marte esterna al Franchi. Il club viola dovrà dire se è interessato o meno a partecipare all’avviso pubblico che prevede l’affidamento a un privato del progetto, tramite project financing o una concessione di suolo pubblico. Un argomento del quale si è parlato di sfuggita, ma che non sarà certo secondario, vista la cifra in ballo.