Nuovo Franchi: Gli incontri tra Comune, progettisti e Fiorentina e i rapporti ottimi tra le parti. L’importante scadenza di metà giugno

Venti giorni decisivi per il nuovo Franchi. Entro metà giugno il Gruppo Arup, vincitore del concorso internazionale, dovrà presentare il progetto di fattibilità per il nuovo stadio dove dovrebbe giocare anche in futuro la Fiorentina.

I rapporti tra tutte e tre le parti sono ottimi si legge su La Repubblica, e i colloqui vanno avanti. Il Comune di Firenze ha incontrato più volte la Fiorentina per analizzare la questione e anche lo stesso Commisso dirà la sua durante l’estate, quando il quadro sarà più chiaro.

La società viola si legge ancora ha però lavorato parallelamente anche con Arup. I tecnici viola e i progettisti si sono visti un paio di volte e l’architetto David Hirsch era presente al Franchi durante Fiorentina-Udinese di qualche settimana fa.