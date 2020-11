Nuovo Franchi, il primo atto ufficiale. La lettera al Ministero indirizzata da Fiorentina e Comune

Primo atto ufficiale per il nuovo Franchi; oggi la Fiorentina e Palazzo Vecchio invieranno una lettera al ministero. Il presidente viola vuole sapere cosa davvero si può fare dopo l’approvazione della nuova legge. Il 30 ottobre scorso, in una riunione a Roma, era stata definita la road map.

Nella lettera saranno inserite le indicazioni del nuovo progetto Casamonti per la ricostruzione di un impianto moderno al posto dell’attuale Franchi; la risposta sarà importante per capire come muoversi in futuro e decidere se è il caso di mettere soldi in questa opera o puntare verso Campi Bisenzio.

Per legge, ci sono 90 giorni di tempo a disposizione del Ministero per rispondere, ma da Roma fanno sapere che questa arriverà in tempi più celeri. A riportare la notizia è il Corriere Fiorentino.