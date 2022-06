Nuovo Franchi: La Fiorentina potrebbe dover giocare lontano da Firenze per due stagioni. Un aspetto delicato da affrontare

Con una settimana di anticipo sulla data fissato dal bando internazionale, Palazzo Vecchio e Arup scopriranno le carte sulla parte economica e sui cantieri per la ristrutturazione dello stadio Franchi, dove dovrebbe continuare a giocare in futuro la Fiorentina, e per il nuovo volto del Campo di Marte.

L’intervento sullo stadio non prevede demolizioni, ma solo la copertura totale dell’impianto la costruzione di curve davanti a quelle attuali e avrà una capienza di 40 mila spettatori.

Un aspetto delicato è quello della cantierizzazione dello stesso stadio; l’idea è quella di realizzare curve e coperture in due fasi per la durata di due stagioni in modo tale da poter giocare al Franchi con capienza ridotta. Ma la necessità di rispettare i tempi, piuttosto stringenti, del Pnrr potrebbe cambiare la prospettiva e la Fiorentina potrebbe dover giocare lontano da Firenze per due stagioni. A riportare la notizia stamani è il Corriere Fiorentino.