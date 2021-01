Nuovo Franchi: Nardella incontra Abodi. “Meeting proficuo sulle modalità di realizzazione del nuovo stadio”

Dopo l’annuncio (“Rifaremo il Franchi da soli”) è iniziata la parte più difficile del piano del sindaco di Firenze, Dario Nardella: reperire fondi per rifare l’attuale stadio della Fiorentina.

Il numero uno cittadino, in questo senso, ha già incontrato Andrea Abodi, presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto per il Credito Sportivo. Un incontro, quello avvenuto a Palazzo Vecchio, definito dallo stesso Nardella come “proficuo sulle modalità di realizzazione del nuovo stadio Franchi”.

Fondi necessari per l’impianto? Ad una prima stima si parla di cento milioni di euro circa.