Nuovo giro di tamponi per la Fiorentina: nessun positivo all’interno del gruppo squadra

In seguito alla notizia della positività al covid-19 di un membro dello staff della Fiorentina, emergono per fortuna buone notizie. Come riportato da Radio Bruno Toscana, infatti, quest’oggi l’intero gruppo squadra (quindi staff tecnico compreso) si è sottoposto a un giro di tamponi che sono risultati tutti negativi. Avendo il virus un periodo di incubazione di qualche giorno, la stessa procedura verrà ripetuta domenica mattina prima della partita contro l’Udinese, per scongiurare definitivamente il pericolo di contagio.

