Nuovo incarico per Dainelli in una società di serie A

C’è un volto nuovo nella batteria di tecnici a disposizione delle squadre del vivaio dell’Empoli, ma il suo non è davvero un nome qualunque. E se fino a ieri, come scrive La Nazione, il profilo di Dario Dainelli veniva associato a società diverse dall’Empoli, oggi l’ex centrale di Fiorentina e Chievo è a tutti gli effetti un nuovo membro della grande famiglia azzurra.

Da qualche giorno, infatti, Dainelli è al lavoro a Monteboro con un incarico di grande prestigio all’interno del settore giovanile: avrà infatti il compito di coordinare l’attività della difesa di tutte le squadre fino alla Under 18, ma con un’attenzione particolare nei confronti dei più piccoli. Metterà quindi a disposizione delle nuove leve la sua enorme esperienza in fatto di difesa, visto che si tratta di un ex giocatore con qualche centinaio di presenze in serie A, uno a cui carisma e carattere non sono davvero mai mancati.