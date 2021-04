Nuovo incontro tra Roma e entourage di Vlahovic? La società giallorossa però potrebbe fermarsi prima del previsto nella corsa al serbo

Secondo quanto riportato dal sito il romanista.eu, entro una settimana ci sarà un nuovo incontro tra la Roma e gli agenti di Dusan Vlahovic. Il colloquio tra le parte non sarà il primo, perché negli scorsi mesi ci erano già stati almeno due contatti. Contatti in cui il calciatore avrebbe fatto capire di essere lusingato dalla proposta giallorossa (due milioni di ingaggio + bonus), ma dalla parte della società romana ci sarebbero state perplessità sulla possibilità di avere i soldi necessari per comprare il suo cartellino e chiesti dalla Fiorentina (35 milioni). Un prezzo che però potrebbe lievitare per due ragioni: il rendimento del serbo in quest’ultimo periodo e le concorrenti che si stanno interessando a lui. Dal canto suo Commisso, sembra non aver intenzione di cederlo facilmente con una proposta di rinnovo che probabilmente sarà formulata a breve dalla società viola.