Nuovo innesto per la Fiorentina. Rinforzata l’area scouting

Un nuovo innesto nelle ultime ore per la Fiorentina c’è stato. Non si tratta però di un giocatore, bensì di un ex calciatore come l’argentino Cesar Grabinski.

Da attaccante, ha vestito diverse maglie in Italia, rimanendo però per lo più nelle serie minori del nostro calcio.

In viola ricoprirà il ruolo di osservatore, ampliando l’area scouting del club, e lavorerà in Italia e all’estero. Recentemente si è separato dal Savona dove era inserito nei quadri dirigenziali.