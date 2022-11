Nuovo look…e nuovo infortunio

Il difensore della Fiorentina, Dodô, ha sfoggiato un nuovo look, presentandosi in campo con i capelli biondi.

Nuova immagine, ma soprattutto vecchi problemi per lui, perché dopo pochi minuti di gioco è dovuto uscire dal campo per infortunio. Un guaio muscolare, presumibilmente agli adduttori, che lo terranno a riposo per un po’.

Fortunatamente in questo periodo non si giocherà perché i viola ritorneranno in campo per un incontro ufficiale all’inizio del 2023, ma un campanello d’allarme si sente in sottofondo, perché lo stesso Dodô ha già perso diverse settimane per un altro infortunio muscolare patito al polpaccio.