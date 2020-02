Nuovo lutto nel calcio italiano: addio allo storico presidente del Perugia

E’ notizia di pochi minuti fa la scomparsa di Luciano Gaucci: l’ex numero uno del Perugia si è spento quest’oggi all’età di 81 anni. Il decesso del vulcanico presidente, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è avvenuto ia Santo Domingo: Gaucci infatti aveva scelto la Repubblica Dominicana come luogo dove ritirarsi e godersi “la pensione” . Imprenditore, appassionato di ippica, dirigente sportivo italiano: l’ex patron del Perugia è stato uno dei protagonisti più in vista (e in discussione) del calcio italiano.