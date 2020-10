Nuovo positivo al Covid nella Fiorentina. Salta la presentazione di Martinez Quarta

ACF Fiorentina comunica che nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 è stato riscontrato un caso di positività: un membro dello staff. Il tesserato in questione, completamente asintomatico, è già in isolamento. Il gruppo squadra della Fiorentina entrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari.

Come conseguenza a questa notizia, salta la presentazione del difensore argentino, Lucas Martinez Quarta, ed è stata sospesa tutta l’attività media, tranne che nel giorno della gara.