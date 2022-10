Nuovo stop Gonzalez: E il pubblico lo punzecchia

L’incubo non è finito, anzi continua per Nicolas Gonzalez. La Fiorentina fatica a fare punti e continua praticamente a non avere a disposizione l’elemento di maggior classe presente in rosa.

“Mi dispiace, stava in palla, ma non riesce ad avere continuità: mi auguro non sia nulla di grave”. Questo quello che ha detto l’allenatore viola, Vincenzo Italiano, al termine della gara con l’Inter.

Il calciatore ha sentito indurirsi il flessore della coscia sinistra ed ha deciso di fermarsi subito per non peggiorare la situazione, si legge stamani su La Nazione, e al momento della sua sostituzione è arrivato qualche fischio all’indirizzo dell’argentino. I tifosi cominciano a mal digerire i continui stop dell’argentino

Il suo impiego per le prossime partite, a cominciare dalla sfida europea contro l’Istanbul Basaksehir e la trasferta di La Spezia, rimane in forte dubbio.