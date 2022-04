Nuytinck: “Vincere 4 a 0 contro la Fiorentina non è una cosa normale. Partita quasi perfetta”

Il capitano dell’Udinese Bram Nuytinck ha parlato così ai canali ufficiali dell’Udinese dopo la netta vittoria di ieri contro la Fiorentina: “Vittoria bellissima, è stata quasi una partita perfetta. Vincere qua 4 a 0 non è una cosa normale, dopo tanti anni centriamo questo risultato importante su un campo davvero ostico. Non era facile affrontare la Fiorentina“.

E ancora: “Con Marì e Becao mi trovo davvero bene. Non ho giocato per un paio di partite ma lavoro sempre tanto per farmi trovare pronto. Sono molto contento. Rispetto agli scorsi anni abbiamo più qualità davanti. Abbiamo degli attaccanti davvero forti che riescono sempre a fare la differenza”.