Nzola per l’attacco della Fiorentina? Macia ha altri programmi: “Metteremo le cose a posto, è un giocatore importante per noi”

L’ex dirigente della Fiorentina, ora allo Spezia, Eduardo Macia ha parlato a TMW di M’Bala Nzola, attaccante in scadenza di contratto e più volte accostato anche alla squadra viola: “Ho avuto un colloquio con il suo agente, ma il contratto con cui ora è legato allo Spezia era stato stipulato con un altro procuratore. Ci siamo incontrati e ho fatto capire all’agente che ci sono i tempi per parlare e per trovare le soluzioni. Ho parlato io, ha parlato la proprietà. Nzola è un giocatore che ci sta dando tanto, anche grazie al lavoro dell’allenatore. Spesso dimentichiamo come le cose che accadono sono dovute ad un lavoro di squadra, non c’è nessun giocatore che da solo può andare avanti. Ne stiamo parlando, stiamo capendo com’è il suo contratto e, al momento giusto, metteremo le cose a posto”.