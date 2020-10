O gol o rivoluzione. Cutrone torna a rischio taglio

Fiorentina, cercasi gol da parte degli attaccanti. Iachini ancora non ha deciso su chi puntare in maniera definitiva tra Kouame, Vlahovic e Cutrone e finora ha avuto anche risposte molto approssimative dai tre.

Nel corso dell’ultimo mercato i viola hanno provato a prendere una punta centrale che potesse mettere tutti d’accordo, ma questo rinforzo non è arrivato. Ora però è tempo di avere idee più chiare in merito anche perché la sessione invernale non è che sia molto lontana e nuove decisioni dovranno essere prese.

Secondo quanto scrive La Nazione di Cutrone potrebbe essere il primo della lista su chi dovrà fare la valigia e ripartire da zero altrove.