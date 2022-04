‘O surdato ‘nnammurato, la botta d’ironia dei tifosi della Fiorentina

La trasferta di Napoli finisce con un trionfo da parte della Fiorentina che supera per 3-2 gli azzurri. Non c’erano tantissimi tifosi viola in senso assoluto al Maradona, ma quelli che c’erano si sono fatti sentire.

E sapete com’è andata a finire? Con una botta d’ironia da parte degli ultras gigliati che hanno salutato l’uscita del pubblico di casa, intonando canzoni napoletane come ’O surdato ‘nnammurato’.

Una domenica bella per tutti, terminata con sorrisi e una grande certezza: questa squadra lotterà per entrare in Europa in questo finale di campionato.