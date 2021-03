Obbligo di riscatto della Juventus per Chiesa già scattato? Facciamo chiarezza

E’ già scattato l’obbligo di riscatto da parte della Juventus nei confronti di Federico Chiesa? La Fiorentina può già mettere in cassaforte 50 milioni di euro più bonus? Recentemente, su diversi organi di informazione è apparsa questa notizia, o comunque era scattato il conto alla rovescia per poter dare immediatamente la notizia.

In realtà la storia non è questa ed è bene fare chiarezza fin da subito. Tutte le condizioni per l’obbligo di riscatto previste dal contratto di acquisizione, firmato il 5 ottobre 2020, fanno riferimento alla stagione 2021/22. Al verificarsi anche di una sola di queste, la Juventus dovrà impegnarsi a versare 40 milioni di euro a rate da aggiungere ai 3 milioni di quest’anno e ai 7 milioni dell’anno prossimo per il prestito oneroso, più eventuali bonus fino a raggiungere il massimale di 60 milioni.

Occhio dunque a quello che succederà l’anno prossimo non quest’anno, per poter contornare ulteriormente questa vicenda.