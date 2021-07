Obiettivo: scoprire qual è il vero Pezzella. Un “recupero” che farebbe molto comodo alla Fiorentina

Il rebus difesa si preannuncia, ormai da tempo, come uno dei più complicati da risolvere per la Fiorentina. L’addio di Caceres e quello quasi sicuro di Milenkovic scoprono due caselle, senza contare la situazione ancora in bilico di Pezzella. Concentriamoci, allora, proprio sul capitano cercando di analizzare oggettivamente la sua situazione.

Che l’ultimo campionato sia stato al di sotto della sufficienza per Pezzella è noto a tutti. Troppi gli errori individuali, sebbene ovviamente la situazione generale non abbia aiutato. Bisogna capire semmai se si è trattato semplicemente di un’annata storta oppure se l’argentino sta realmente andando verso una fase di declino.

Perché nel primo caso, la Fiorentina potrebbe scoprire in Pezzella un asso nella manica. Non sarebbe poco, dovendo già trovare almeno due innesti importanti in difesa, poter contare almeno per un altro anno sull’argentino. Un giocatore che, riuscisse a ritrovarsi, potrebbe ancora dare il suo contributo alla causa.

Sarà sicuramente anche compito di Italiano esprimere la sua valutazione su Pezzella, quando lo riavrà dopo la Copa America. E poi, di conseguenza, la Fiorentina deciderà cosa fare presumibilmente parlando col giocatore stesso. Sempre con un occhio al mercato, perché rimpiazzare tre come Caceres, Milenkovic e Pezzella in un colpo solo non sarebbe esattamente un gioco da ragazzi.