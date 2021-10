Occasione ghiotta?

Un po’ come Vlahovic, ma con un anno in meno di contratto. Insieme a Berardi, il nome di Andrea Belotti torna sempre a circolare nelle segrete stanze viola qual’ora si debba tornare sul mercato alla ricerca di gol. E il Presidente del Torino Urbano Cairo, direttamente dal Festival dello Sport di Trento, sul futuro del numero 9, è stato categorico. Il “Gallo”, non rinnoverà il contratto con il club granata.

Vlahovic, Belotti e offerte oltre le possibilità societarie. Due storie che si somigliano. Con la sola differenza che il centravanti campione d’Europa, è arrivato alla soglia dei 28 anni. Per un salto a livello di club, che ancora non c’è stato. Complice anche lo scarso rendimento collettivo, Belotti da un paio d’anni ha subito una leggera flessione. Nei gol, e nel rendimento.

Scavalcato letteralmente nel ballottaggio con Immobile in azzurro, ma ancora con i gradi di capitano granata. In caso di permanenza di Vlahovic o di soluzione estemporanea a gennaio, il nome del “Gallo”, abbinato a quelle due parole magiche “parametro zero”, farà gola a molti a giugno. O magari già a gennaio.

Fiorentina compresa, che si ritroverebbe a cercare nuovamente sul mercato il proprio centravanti. Con Belotti che continuerà a condividere con Vlahovic il numero di maglia e lo status. Quello di quasi, separato in casa…