Occhi puntati sul ginocchio di Odriozola. Il ‘deserto’ al centro sportivo della Fiorentina

Altro giorno di riposo per la Fiorentina. La formazione viola tornerà ad allenarsi per la prima volta dopo la partita pareggiata con l’Inter domani pomeriggio.

Il centro sportivo gigliato sarà però una sorta di deserto, perché la squadra di Italiano sarà senza ben dieci nazionali sparsi in giro per il mondo.

Si inizierà però a preparare la sfida contro l’Empoli e in questo senso ci saranno da monitorare le condizioni di Odriozola, che ha un fastidio al ginocchio che gli ha impedito di essere in campo contro l’Inter, ma anche quelle di Bonaventura (anche lui non ha giocato coi nerazzurri).