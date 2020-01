OCCHI SUL CENTROCAMPO: IL NOME IN CIMA ALLA LISTA DI PRADÈ

Dopo aver sistemato l’attacco con l’arrivo di Patrick Cutrone dal Wolverhampthon in prestito con obbligo di riscatto, la priorità della Fiorentina è diventata rinforzare il centrocampo. Nelle ultime partite l’unico a salvarsi con continuità è il solo Gaetano Castrovilli, anche ieri autore di una prestazione più che positiva. Erick Pulgar continua a deludere e aumentano i dubbi sul suo vero ruolo, mentre Marco Benassi non assicura la continuità di cui ha bisogno la Viola in questo momento. Milan Badelj poi, non è ritenuto in condizione da Beppe Iachini e il suo ruolo difficilmente può combaciare con quello dell’ex Bologna.

La Fiorentina ha bisogno di una mezzala come del pane e il lavoro di Daniele Pradè e Joe Barone va in questa direzione. Quantità e qualità, questo l’identikit del centrocampista che necessita di avere la squadra. Il nome in pole position è quello di Alfred Duncan, di proprietà del Sassuolo. In stagione ha segnato un gol e servito cinque assist in tredici partite, frenato da qualche problema fisico e magari anche dalla voglia di cambiare aria. In scadenza di contratto nel 2022, il ghanese è valutato dai neroverdi tra i quindici e i venti milioni di euro. La Fiorentina ha scelto il suo obiettivo e nelle ultime ore i contatti sono diventati più serrati che mai. Il Sassuolo sa che Duncan vuole provare una nuova esperienza e non dovrebbe opporsi alla sua cessione. Basta che la Fiorentina soddisfi le richieste economiche, magari con l’inserimento di una contropartita tecnica.