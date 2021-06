Occhio a Ricci: Italiano sposta l’ago della bilancia verso la Fiorentina

Con Vincenzo Italiano che sembra essere lanciatissimo verso la panchina della Fiorentina, in chiave mercato torna di gran moda il nome del regista di centrocampo, Matteo Ricci.

E’ un elemento che i viola hanno sempre tenuto sotto osservazione seguendone l’ottimo percorso di crescita e poi è anche un “pupillo” dello stesso Italiano che lo riteneva centrale per la costruzione del gioco dello Spezia

Del resto, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, il tecnico siciliano nato in Germania aveva chiesto ai dirigenti del club ligure di allungare il contratto di Ricci che scade esattamente fra tre giorni. Così non è stato perché il calciatore sta provando a fare il salto di qualità in termini di squadra in cui militare.

C’erano stati e ci sono stati contatti con la Sampdoria, però va ribadito che l’arrivo di Italiano a Firenze sposta la questione decisamente dalla parte viola.