Occhio al giallo contro l’Udinese: due giocatori rischiano di saltare il Milan

A distanza di due giorni dalla sconfitta contro la Fiorentina, è già vigilia per la squadra di Vincenzo Italiano che tornerà in campo nella giornata di domani per il recupero di campionato contro l’Udinese.

In casa Fiorentina sono due i giocatori in diffida, che con un giallo sarebbero squalificati e salterebbero la partita di domenica contro il Milan. Si tratta di Alvaro Odriozola e Sofyan Amrabat, che dovrebbero partire entrambi dal 1’ contro i friulani. Una squalifica sarebbe ancora più pesante per il marocchino, visto che Torreira è attualmente disponibile e difficilmente potrà recuperare per la partita contro Ibrahimovic e compagni.