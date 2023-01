Occhio all’attaccante e le novità possono arrivare dal tavolo con l’Atalanta

Non c’è solo Sabiri sul taccuino della Fiorentina. Qualcosa potrebbe muoversi, specie attorno agli attaccanti. Ci sono i sondaggi che Cremonese e Udinese hanno fatto per Cabral, mentre il Galatasaray accoglierebbe volentieri Jovic in caso di strappo (che però non si vede all’orizzonte)

Per tutti questi fattori, si legge su La Nazione, i viola dovranno essere pronti ad agire velocemente. I nomi sul piatto rimangono quelli delle ultime settimane (Belotti, Bonazzoli, Petagna) ma novità possono arrivare dal tavolo con l’Atalanta con il nome di Zapata che ha iniziato a circolare da qualche tempo. Il giocatore nerazzurro può essere un obiettivo che la Fiorentina potrebbe prendersi con un investimento assolutamente inferiore rispetto alla stagione scorsa.