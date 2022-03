Odriozola: “A Firenze mi sento a casa, la Fiorentina è come una grande famiglia. Futuro? Non dipende tutto da me”

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a La Nazione, il terzino destro della Fiorentina Alvaro Odriozola ha parlato anche del suo futuro.

“E’ davvero presto. Ci sono ancora 3 mesi e lotteremo fino in fondo per l’Europa League. Senza dimenticarci il ritorno di Coppa Italia contro la Juve. Se la qualificazione in Europa potrebbe essere decisiva per il mio futuro? Importante certo, decisiva no. Quando ho detto sì, la Fiorentina non faceva le coppe. Credo che la mia scelta avrà molto peso, ma con onestà devo dire che alcuni margini non dipenderanno da me».

Odriozola si sofferma poi sul Real Madrid: “Il club più famoso nel mondo, in qualunque parte tu vada trovi sempre qualcuno che indossa la maglietta del Real. La scorsa estate ero in vacanza su una piccola isola delle Bahamas e mi hanno riconosciuto, è pazzesco. Però ripeto: qui a Firenze mi sento a casa, dal presidente Commisso in poi questa è una grande famiglia”.