Odriozola: “Alla Fiorentina è andato tutto alla perfezione. Tatticamente, l’Italia è come un master”

Il terzino destro della Fiorentina Alvaro Odriozola, intervistato da Onda Cero, si è soffermato sulla stagione vissuta in riva all’Arno.

“Firenze è la culla del Rinascimento e io ho avuto una rinascita calcistica. Ho parlato con Ancelotti e abbiamo deciso che dovessi andare a giocare. Non poteva andare meglio. Ho imparato molto, soprattutto tutto in fase difensiva. In Italia si impara molto, tatticamente è come un master”.

Continua così Odriozola: “Ho giocato molto, la Fiorentina è tornata in Europa, è andato tutto alla perfezione. Due mesi dopo che sono arrivato ho rilasciato la mia prima intervista in italiano e mi hanno detto che parlavo già meglio di Joaquín. Mi hanno detto che qui era molto amato per il suo modo di essere”.