Odriozola ancora in forse, pronto il solito Venuti, ma perchè non provare l’opzione Martinez Quarta? L’argentino non deve esser dimenticato

I giocatori della Fiorentina che quest’anno hanno reso sotto l’aspettative sono veramente pochi, ma tra questi rientra sicuramente Martinez Quarta. Arrivato a Firenze nella scorsa stagione, inizialmente ha vissuto nell’ombra di German Pezzella, mostrando ottime qualità e un ambientamento piuttosto precoce al campionato italiano. In estate l’addio dell’ormai ex capitano viola faceva pensare ad una sua promozione al fianco di Milenkovic, formando così la coppia titolare della difesa della nuova Fiorentina di Italiano. Tuttavia le attese non sono state rispettate: l’ex River Plate quest’anno ha fornito prestazioni altalenanti, portandosi dietro alcuni errori piuttosto frequenti che sono costati cari alla formazione gigliata. Il tecnico siciliano col tempo gli ha infatti preferito Igor, certamente meno intraprendente dell’argentino ma anche continuo nel suo rendimento.

Il brasiliano si è imposto dunque davanti a Terracciano, relegando Quarta al ruolo di comprimario. Ben dieci le panchine dell’argentino sin qui, troppe considerando l’investimento fatto dalla società di Commisso. Sarebbe un vero peccato perdere il difensore talentuoso, e il non impiego di un giocatore certamente non aiuta nel percorso di ripresa. E allora, viste le vicissitudini, perchè non provare Quarta come terzino destro? L’argentino ha il passo per rivestire quel ruolo, oltre all’intraprendenza e la tecnica per affondare sulla corsia esterna. Per di più in quella zona di campo Odriozola non è ancora al top e Venuti non convince pienamente. Infine il prossime avversario, il Napoli, sulla propria trequarti ha frecce da tener sotto controllo, e un centrale in più adattato sull’esterno potrebbe essere una soluzione percorribile nella mente di Vincenzo Italiano.