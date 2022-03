Odriozola, c’è ottimismo per il rientro contro il Bologna. Gonzalez finalmente al top?

Come sottolinea La Nazione, lo stato di Jonathan Ikonè verrà valutato al pari di quello di Odriozola, out due giorni fa per i postumi della distorsione al ginocchio rimediata con la Juventus: la Fiorentina conta di recuperarlo in tempo per la prossima gara e le sensazioni sono improntate all’ottimismo.

Chi invece non sarà della sfida è Bonaventura (che deve ancora scontare il secondo e ultimo turno di squalifica) e quasi certamente Nastasic, ko per l’infiammazione al tendine d’Achille. La buona notizia è che per domenica Gonzalez sarà al top della forma e pronto a partire di nuovo dal 1’.