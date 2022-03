Odriozola: “Daremo il 120%, vogliamo far felici i nostri tifosi che se lo meritano. Vlahovic? Sono onesto, non mi aspettavo che partisse, ma…”

Il terzino destro della Fiorentina, Alvaro Odriozola, è stato intervistato stamani da Tuttosport. Col quotidiano sportivo ha parlato della partita di domani contro la Juventus: “La sconfitta con il Sassuolo ci ha fatto arrabbiare ma abbiamo dovuto smaltirla in fretta e ora siamo pronti sapendo che quanto sia importante e speciale questa partita per Firenze, per la storica rivalità. Se daremo il 100%? Direi anche il 120% (sorride). Vogliamo fare felici i nostri tifosi, se lo meritano”.

Dall’altra parte ci sarà un certo Vlahovic: “Il fatto di conoscerlo bene può aiutarci però può aiutare pure lui – prosegue Odriozola – E’ sempre difficile marcare un giocatore così forte, un vero fenomeno. Noi comunque abbiamo le qualità per riuscirci. Se mi aspettavo una sua partenza a gennaio? No, lo ammetto, ma sono decisioni che vanno rispettate. Posso dire che finché è stato qui con noi Dusan ha dato tutto”.