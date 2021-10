Odriozola e Gonzalez insieme? Neanche per 150 minuti e la Fiorentina perde tanta incisività

Dall’esasperante catena composta da Venuti e Callejon a quella potenziale, ma praticamente mai vista, con Odriozola e Gonzalez. Nel buono arrivato dal mercato ci sono sicuramente loro ma per un verso o per l’altro la Fiorentina non ne ha mai beneficiato: in particolare per la convinzione di Italiano nel voler sfruttare l’argentino sul suo binario mancino. L’esterno spagnolo invece si è sempre trovato davanti Callejon e quindi un giocatore che non apre spazi convergendo sul centro ma che anzi, tutto sommato gli tappa la strada per arrivare sul fondo.

Contro il Cagliari la prima gara con Gonzalez da esterno invertito ma con alle sue spalle Venuti. Manca lo step successivo, con l’ex Real a sovrapporsi: impossibile vederlo almeno finché l’argentino non avrà smaltito il Covid. I due per altro sono stati in campo insieme fin qui in appena 4 occasioni per un totale di 149 minuti, anche a causa degli ostacoli incontrati dal mancino ex Stoccarda, tra voli transoceanici e squalifiche, veramente una beffa per la Fiorentina.