Odriozola e un acquisto a titolo definitivo impossibile. Resta però sul tavolo un’altra opzione per la Fiorentina

Il ritorno verso il Real Madrid è sempre più vicino per Alvaro Odriozola. Secondo quanto riportato da La Nazione sarebbe praticamente impossibile l’acquisto a titolo definitivo per la Fiorentina, per scelta del club spagnolo, oltre che per un prezzo a cinque stelle.

Rimane invece sul tavolo la possibilità di un rinnovo del prestito, con ingaggio stavolta totalmente a carico della Fiorentina e quindi 4 milioni netti che dovrebbero essere messi nel monte ingaggi della squadra nella stagione 2022/2023. Una riflessione in questo senso è d’obbligo per i dirigenti gigliati.