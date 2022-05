Odriozola e un finale di stagione da quasi ex: le paradossali gerarchie sulla fascia destra difensiva della Fiorentina

Se consideriamo le difficoltà del riscatto e l’esigenza per Italiano di mandare in campo solo giocatori al 100%, di fatto Alvaro Odriozola lo si può considerare quasi un ex viola, almeno per quanto riguarda questa stagione. La settimana scorsa il basco si era quantomeno aggregato al gruppo, salvo poi non essere convocato; stavolta invece neanche quello e di giorni alla fine del campionato ne mancano tuttalpiù 7. La Fiorentina chiuderà quindi con Venuti da titolare anche alle ultime due e se si guardano i dati c’è da rimanere anche un po’ sconcertati: di fatto il valdarnese toccherà quota 23, con lo spagnolo a 24 gettoni (e il bilancio si ribalta se aggiungiamo la Coppa Italia). Cosa abbia afflitto Odriozola non è per altro ben chiaro, vista la parsimoniosa comunicazione del club viola e dunque si va di indiscrezione: dal colpo al ginocchio subito contro la Juve nella semifinale d’andata di Coppa Italia, per lui ci sono stati alcuni affaticamenti e complicazioni a livello fisico.

Ancor più sconcertante è il minutaggio da lì in avanti (era il 2 marzo): appena 200 minuti, poco più di 2 gare. Evidente che la Fiorentina in prospettiva abbia bisogno di garanzie, tecniche in primis ma anche fisiche, così da poter disporre del suo titolare designato lungo tutta la stagione.