Odriozola e una situazione in bilico con prospettive poco confortanti. Il sostituto che piace molto alla Fiorentina

Quella che riguarda Alvaro Odriozola è sicuramente una delle questioni destinate a far discutere in vista del prossimo mercato. Lo spagnolo, in prestito secco dal Real Madrid, ha conquistato i tifosi della Fiorentina a suon di prestazioni ma la sua permanenza è tutt’altro che scontata. Anzi, potremmo dire che è molto complicata viste le risposte arrivate dai blancos. Secondo TMW, infatti, la Fiorentina ha avviato da tempo i contatti con il club di Florentino Perez, ricevendo però riscontri poco confortanti.

Il Real Madrid ha intenzione di riprendere Odriozola per poi monetizzare, andando a chiedere non meno di 20 milioni di euro. L’unica strada percorribile sarebbe quella del rinnovo del prestito, ma in tal caso la Fiorentina dovrebbe pagare l’intero stipendio del terzino che si aggira intorno ai 4 milioni. A tutto ciò aggiungiamo il ruolo di Carlo Ancelotti, che deve ancora valutare se coinvolgere Odriozola nel progetto del prossimo anno oppure no.

Vista la situazione in bilico, dunque, la Fiorentina nel frattempo si sta muovendo per individuare l’eventuale sostituto di Odriozola. I nomi sul piatto sono diversi, ma secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com in questi giorni sta prendendo quota quello di Nahuel Molina. Protagonista nell’ultimo turno di campionato con un super gol al Cagliari, il difensore dell’Udinese è osservato da numerosi club, anche molto importanti sia in Italia che in Europa. La Fiorentina però avrebbe manifestato il proprio gradimento, e chissà che in estate non possa fare un investimento per il giocatore in caso di addio di Odriozola.