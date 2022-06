Odriozola e una vicenda tutt’altro che chiusa. Rocio Rodriguez: “E’ innamorato di Firenze, ci sono possibilità che resti”

Tornato al Real Madrid dopo il prestito secco, il futuro di Alvaro Odriozola sembrerebbe ormai segnato e lontano dalla Fiorentina. Il condizionale però è d’obbligo, perché in realtà sull’esterno destro non è ancora detta l’ultima parola. La dirigenza viola si sta muovendo per un sostituto, su tutti Dodô, ma nel frattempo continua a tenere aperta la pista che porta ad Odriozola.

Sull’argomento è tornata a Radio Bruno Toscana la giornalista e moglie di Borja Valero Rocio Rodriguez, molto vicina alle vicende di casa Real Madrid: “Odriozola è innamorato di Firenze, vi garantisco che lui vorrebbe restare qua. Per questo che la vicenda è tutt’altro che chiusa, ci sono ancora delle possibilità che Odriozola giochi nella Fiorentina anche l’anno prossimo”.