Odriozola: “Fiorentina-Juventus come Real Madrid-Barcellona, un Clasico. Calcio totale con Italiano, la gara col Genoa dimostra la sua utopia”

Per la sfida tra Fiorentina e Juventus, il difensore viola, Alvaro Odriozola, tira fuori paragoni importanti: “Penso a Real-Barcellona, a Real-Atletico Madrid o, riferendomi alla squadra della mia città, a Real Sociedad-Athletic Bilbao – dichiara a Tuttosport – E’ come un derby. In Spagna si dice un Clasico. Ma per l’attesa che si respira a Firenze è come una finale di Champions”.

Poi aggiunge: “Abbiamo un allenatore davvero bravo, il calcio totale di Italiano è la chiave per continuare a crescere. La nostra miglior partita? Ce ne sono state diverse ma se devo scegliere dico quella vinta a gennaio per 6-0 sul Genoa e non solo perché feci gol anch’io (sorride). Neppure con il Real mi è capitato di vincere con un risultato simile. Ma soprattutto quel giorno io e i miei compagni facemmo esattamente, dal primo all’ultimo minuto, tutto quello che il nostro allenatore voleva. E’ la gara che dimostra il gioco di Italiano, la sua utopia di calcio”.