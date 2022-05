Odriozola ha recuperato, ma non basta per giocare. C’è un’incognita al centro dell’attacco

Sono giorni di riflessioni importanti per il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, in vista dell’ultima partita stagionale contro la Juventus da non sbagliare assolutamente per centrare l’Europa. L’allenatore viola è certo di aver recuperato Odriozola, che però non ha molte possibilità di partire dal 1’, e Sottil, che dalla giornata di ieri ha ricominciato a lavorare in gruppo.

Oltre al ballottaggio tra Amrabat e Torreira, l’altro dilemma è quello legato all’attaccante centrale. Cabral è reduce da una gara impalpabile, ma anche Piatek (che sabato giocherà la sua ultima partita in maglia viola) non ha convinto più di tanto negli ultimi mesi. L’ex Basilea sembra comunque essere in vantaggio, dato che nei piani della Fiorentina è l’elemento da cui ripartire nella prossima stagione in attesa che gli venga affiancato un giocatore d’esperienza.